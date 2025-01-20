Татарстан на 46-м месте по уровню преступности в стране по итогам 2024 года

За 2024 год Республика Татарстан занимает 46 место из 85 в рейтинге регионов России по уровню преступности. Такие цифры в своем исследовании приводит РИА Новости.

В минувшем году на территории республики было совершено 140,4 преступления на 10 тыс. жителей, по сравнению с 2023 годом оно выросло на 1,4%.

Чувашия находится на 14-м месте рейтинга со 105,2 преступлениями на 10 тыс. жителей, по сравнению с 2023 годом показатель упал на 4,7%.

Марий Эл занимает 61-ю строчку, там за год было совершено 158,7 преступлений на 10 тыс. жителей; за тот же период 2023 года этот показатель вырос на 28,1%.

Лидером же с самым низким показателем преступлений остается Чечня, там за год было совершено 17 преступлений на 10 тыс. жителей. На самой низкой позиции оказалась республика Карелия, жители региона совершили 214,5 преступлений на 10 тыс. жителей.

На ежегодной коллегии Управление Росгвардии по Татарстану отчиталось о возросшем более чем в два раза числе задержанных за 2024 год.

Артём Дергунов