В 2024 году Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил 111 уголовных дел в отношении иностранных граждан, что на 35% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по республике Валерий Липский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане возбудили 111 уголовных дел в отношении иностранных граждан

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане возбудили 111 уголовных дел в отношении иностранных граждан

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди возбужденных дел — 31 дело о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов, 30 — о сбыте наркотиков и 23 — о насильственных половых преступлениях. В суд было направлено 57 дел данной категории.

Валерий Липский отметил, что в рамках каждого уголовного дела проверяется законность пребывания иностранных граждан на территории России. Если есть достаточные основания, материалы передаются для отдельного производства по делам о миграционных преступлениях. Это привело к увеличению числа возбужденных дел в этой сфере почти в три раза — с 13 до 36.

Всего за 2024 год Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил 4,6 тыс. уголовных дел, а в производстве у следователей находилось более 6,5 тыс. дел.