Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Татарстанцам предложили перейти на цифровой рубль для оплаты тарифов ЖКУ. Об этом в ходе ежегодной коллегии Госкомитета по тарифам Татарстана сообщил председатель ведомства Александр Груничев.

Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Груничева, переход на цифровой рубль повысит прозрачность расчетов жилищных услуг. «Государство при этом получает прямой доступ к информации и транзакциям людей и предприятий, что делает сферу более контролируемой», — сказал глава ведомства.

Глава Госкомитета по тарифам попросил власти республики поддержать пилотный проект. В 2025-м году планируется подготовка нормативно-правовой документации проекта, а с 2026 года — запуск в эксплуатацию.

Увеличение платы за услуги ЖКХ в Татарстане связано с дорогим газом, а также повышением зарплат.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...