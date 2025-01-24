Татарстанцам предложили перейти на цифровой рубль для оплаты тарифов ЖКУ. Об этом в ходе ежегодной коллегии Госкомитета по тарифам Татарстана сообщил председатель ведомства Александр Груничев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жителям Татарстана предложили платить за ЖКУ цифровым рублем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Груничева, переход на цифровой рубль повысит прозрачность расчетов жилищных услуг. «Государство при этом получает прямой доступ к информации и транзакциям людей и предприятий, что делает сферу более контролируемой», — сказал глава ведомства.

Глава Госкомитета по тарифам попросил власти республики поддержать пилотный проект. В 2025-м году планируется подготовка нормативно-правовой документации проекта, а с 2026 года — запуск в эксплуатацию.

Увеличение платы за услуги ЖКХ в Татарстане связано с дорогим газом, а также повышением зарплат.

Артём Дергунов