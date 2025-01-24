Одна из основных причин, по которым услуги ЖКХ в 2025 году подорожают, — это рост расходов на газ и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам Татарстана сообщил председатель ведомства Александр Груничев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорогой газ и рост зарплат назвали в качестве причин роста тарифов в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дорогой газ и рост зарплат назвали в качестве причин роста тарифов в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Груничева, повышение тарифов основывается на документе о прогнозе социально-экономического развития страны, и за 2024 год этот документ менялся дважды, что и привело к росту тарифов на ЖКХ.

Председатель назвал несколько причин повышения тарифов:

изменение параметров по росту газа для теплоснабжающих организаций с 8,2 до 21,3%, максимальное значение расхода газа для производства тепловой энергии поднимается до 80%;

увеличение МРОТ с 1 января 2025 года до 22,4 тыс. руб.;

введение НДС для предприятий коммунального хозяйства. Теперь при выручке свыше 60 млн руб. им нужно будет платить налог в 5%;

включение в выручку поставщиков коммунальных услуг средств на создание программы для улучшения коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»;

В декабре 2024 года раис Рустам Минниханов подписал указ о повышении тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и других городах региона оплата увеличится на 22,3%.

Артём Дергунов