Адвокат в Ярославле обвиняется в посредничестве во взяточничестве

В суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Ярославской области, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили во Фрунзенском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Исходя из предъявленного обвинения, "правозащитник" систематически передавал денежные вознаграждения от представителей подрядных коммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ, заместителю главы администрации Рыбинска и генеральному директору теплоснабжающей компании»,— сообщили в суде.

Деньги передавались за содействие при приемке работ, выполненных по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток по этому делу составила 4,5 млн руб. Напомним, что в Рыбинске уголовные дела за получение взяток были возбуждены в отношении бывшего заместителя главы города Иваны Дубино и экс-гендиректора «Рыбинской генерации» Виктора Тамарова.

Алла Чижова