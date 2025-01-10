Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего замглавы Рыбинска будут судить в Санкт-Петербурге

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино, обвиняемого в получении взяток, рассмотрит Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Иван Дубино

Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска

Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска

«Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 27 декабря 2024 года уголовное дело по обвинению Ивана Дубино направлено по подсудности в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга»,— сообщили в суде.

Как сообщает Yarnews со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Петербурге произошел один из эпизодов преступления.

Следствие полагает, что господин Дубино совместно с гендиректором «Рыбинской генерации» Виктором Тамаровым получил от сотрудников коммерческих компаний взятки на общую сумму 6,5 млн руб. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ в рамках контракта по модернизации тепловых сетей Рыбинска, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество. 9 января Рыбинский суд продлил арест Ивана Дубино до 25 марта.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...