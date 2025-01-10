Бывшего замглавы Рыбинска будут судить в Санкт-Петербурге

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино, обвиняемого в получении взяток, рассмотрит Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска

«Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 27 декабря 2024 года уголовное дело по обвинению Ивана Дубино направлено по подсудности в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга»,— сообщили в суде.

Как сообщает Yarnews со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Петербурге произошел один из эпизодов преступления.

Следствие полагает, что господин Дубино совместно с гендиректором «Рыбинской генерации» Виктором Тамаровым получил от сотрудников коммерческих компаний взятки на общую сумму 6,5 млн руб. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ в рамках контракта по модернизации тепловых сетей Рыбинска, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество. 9 января Рыбинский суд продлил арест Ивана Дубино до 25 марта.

Алла Чижова