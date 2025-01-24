Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за падения БПЛА в Курске повреждены четыре дома, ряд улиц остался без света

Курск атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. В результате никто не пострадал. Однако при падении обломков дрона были повреждены четыре домовладения и линия электропередачи. Последнее привело к отключению света в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«Бригады приступят к восстановительным работам после того, как все службы завершат необходимые мероприятия на месте. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества»,— рассказал глава города.

По данным Минобороны, с 19:00 до 22:00 23 января над Курской областью уничтожили 37 беспилотников. Еще один ликвидировали над Белгородской областью.

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...