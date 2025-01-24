Из-за падения БПЛА в Курске повреждены четыре дома, ряд улиц остался без света

Курск атаковали со стороны Украины с помощью беспилотника. В результате никто не пострадал. Однако при падении обломков дрона были повреждены четыре домовладения и линия электропередачи. Последнее привело к отключению света в районе улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«Бригады приступят к восстановительным работам после того, как все службы завершат необходимые мероприятия на месте. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества»,— рассказал глава города.

По данным Минобороны, с 19:00 до 22:00 23 января над Курской областью уничтожили 37 беспилотников. Еще один ликвидировали над Белгородской областью.

Алина Морозова