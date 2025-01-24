Суд арестовал предполагаемого организатора незаконных азартных игр в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Максима Величенко, которого обвиняют в 15 эпизодах по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведения азартных игр). Мужчина проведет два месяца в СИЗО.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, в декабре 2020 года Величенко вместе с десятком сообщников объединились в организованную группу для организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Их они проводили не менее чем по 15 адресам в Петербурге, получив незаконный доход в размере более 6 млн рублей. При этом каждый из членов группы отвечал за конкретные адреса игорных заведений и обеспечивал их деятельность на местах.

Задержали основного фигуранта 22 января 2025 года, тогда же ему было предъявлено обвинение. От дачи показаний мужчина отказался. Несмотря на то, что сторона защиты настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы, суд отправил обвиняемого под арест на срок до 21 марта, уточнили в ОПС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после обысков в квартирах фигурантов и арендуемых ими помещениях были изъяты компьютеры, телефоны, оргтехника, игорное оборудование, «черная бухгалтерия», около двух млн рублей и шесть дорогостоящих автомобилей.

Андрей Цедрик