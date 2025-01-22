СК задержал банду, организовавшую подпольный игорный бизнес в Петербурге

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по 15 эпизодам организации незаконной игорной деятельности в городе, сообщает пресс-служба ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Речь идет ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой). На текущий момент задержаны девять человек, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Они в период с декабря 2020 года по настоящее время создали в городе целую сеть игорных заведений. Любителей азартного времяпрепровождения приглашали в клубы через интернет-рассылки.

Для этих целей злоумышленники нашли 15 квартир в разных районах мегаполиса, где установили соответствующее оборудование. Там же принимали ставки и вели документацию по приходу и расходу денежных средств.

После 25 обысков в квартирах и арендуемых помещениях были изъяты, компьютеры, телефоны, оргтехника, игорное оборудование, «черная бухгалтерия», около двух млн рублей и шесть дорогостоящих автомобилей.

Ранее «Ъ» писал о похожей громкой истории в Москве, где в декабре 2024 года суд огласил приговор по делу организаторов крупнейшей в России сети подпольных казино «Панорама». Подробнее читайте в материале «Ставка сыграла в суде».

Андрей Маркелов