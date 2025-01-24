Небензя: Россия будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и «Хамасом»

Россия поддержит любые инициативы по «безусловному и повсеместному» прекращению огня в секторе Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, российская сторона будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и палестинским движением «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Небензя отметил, что Россия готова всячески способствовать нормализации обстановки в регионе «как в национальном качестве, так и в коллективном формате». Это можно сделать в том числе путем взаимодействия между Лигой арабских государств (ЛАГ) и ООН, добавил он.

«Россия продолжит укреплять партнерское взаимодействие и сотрудничество с ЛАГ по актуальным международным и региональным проблемам. Будем содействовать и координации между ООН и ЛАГ»,— сказал постпред РФ на заседании Совбеза по теме сотрудничества ООН и ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. «Хамас» освободил уже трех пленных, израильские власти начали отвод войск с территории анклава. В ходе второго этапа сделки должны освободить всех заложников и полностью вывести израильские войска. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Подробности сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».