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Коммерсантъ FM
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Глава СКР запросил доклад по ДТП с автобусом в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области. В аварии погиб один ребенок и еще десять пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу СКР, в рамках расследования дела создана следственно-оперативная группа. Следователи планируют проверить условия перевозки школьников, а также оценить соблюдение норм безопасности.

Авария произошла вчера, 23 января. Автобус Шелестовской средней школы столкнулся с Hyundai ix35. В ГУ МВД по региону заявили «Ъ», что в автобусе было 20 детей. Один ребенок умер по пути в больницу. Двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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