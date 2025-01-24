Механик «Волгонефти-212» заявил, что танкер разломился за 10 минут

Механик танкера «Волгонефть-212» Алексей Татаринов заявил «РБК Пермь», что судно в момент крушения разломилось на две части. По его словам, это произошло примерно за десять минут. Он назвал причинами ЧП ухудшение погоды и «неправильную организации выхода в район выгрузки».

Господин Татаринов сообщил, что 17 ноября танкер вышел из Ростова-на-Дону, на следующий день судно встало на якорь в Азовском море и его осмотрели пограничники. 20 ноября экипажу разрешили проход в южную часть Керченского пролива для выгрузки мазута на судно-накопитель, но дождаться судна не удалось. С 26 ноября судовладелец запросил переход в порт на реке Дон.

Со слов механика, 3 декабря судно проследовало в южную часть Керченского пролива и встало там на якорь, танкер простоял до 12 декабря. 14 декабря, когда объявили штормовое предупреждение, танкер проследовал к мысу Такиль у поселка Заветное в Крыму, чтобы там укрыться, но встать там на якорь не разрешил порт, сославшись на большое количество судов.

На следующий день погода ухудшилась. «В 8:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены... Спустя примерно десять минут — в 8:40 — судно переломилось на две части»,— рассказал Алексей Татаринов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов. С владельца первого танкера хотят взыскать расходы на ликвидацию разлива мазута.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».