С владельца «Волгонефти-212» хотят взыскать расходы на ликвидацию разлива мазута

Морспасслужба намерена взыскать с владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» компенсацию за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море. Судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Заявление Морспасслужбы о взыскании оставлено без движения до 14 февраля, так как истцом не представлено доказательств соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком.

Соответчиком по делу является ООО «Каматрансойл», связанное с «Кама Шиппинг». Третьим лицом выступает владелец второго танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение,— ЗАО «Волгатранснефть».

6 февраля Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассмотрение двух заявлений Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении ООО «Кама Шиппинг» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Как сказано в определении суда о принятии заявлений к производству, размещенных в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края, Новороссийская транспортная прокуратура также планирует привлечь владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» к административной ответственности по статье о нарушении требований технических регламентов (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП).

Татьяна Ручкина