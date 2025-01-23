«Хамас» заявил о готовности передать Израилю список второй группы заложников

Палестинское движение «Хамас» подтвердило, что 24 января передаст второй список с именами заложников, подготовленных к освобождению. Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники писали, что 25 января «Хамас» освободит вторую партию пленных.

«Завтра мы передадим Израилю имена четверых заложников, удерживаемых нашими бойцами, в обмен на список палестинских заключенных (в тюрьмах Израиля.— "Ъ"), которые должны быть освобождены в обмен на пленных»,— сообщил представитель «Хамаса» на Западном берегу Иордана Захир Джаббарин (цитата по Al Araby).

Как передает The Times of Israel, власти Катара призвали Израиль и «Хамас» как можно скорее начать переговоры по второму этапу сделки. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке также говорил об опасении, что Израиль возобновит боевые действия после завершения этапа сделки.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Палестинское движение освободило трех пленных, Израиль начал постепенно уходить с территории анклава и освободил 90 палестинцев из тюрем. Первый этап сделки рассчитан на 42 дня и предусматривает освобождение 33 пленных. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождено более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».