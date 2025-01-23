Гибельная тяга

В Ульяновской области директор управляющей компании (УК) ЖКХ «ЦильнаДом» приговорен к трем годам лишения свободы за гибель двух жильцов многоквартирного дома (МКД) от угарного газа. Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стало засорение в одной из квартир МКД вентиляционного канала, который не был проверен из-за того, что руководитель УК не обеспечил доступ в квартиры представителя специализированной организации. Защита подсудимого с приговором не согласна, настаивает на его невиновности и намерена обжаловать приговор. По мнению адвоката, причиной гибели стали как неграмотные действия самих жильцов, так и нарушение своих обязанностей представителями газовой службы. В прокуратуре, которая настаивала на более жестком наказании, признают, что подобные трагедии в регионе продолжают происходить, и считают, что необходим более жесткий контроль за работой управляющих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд пришел к выводу, что в гибели людей виновен глава управляющей компании, не обеспечившей проверку исправности вентканалов

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Суд пришел к выводу, что в гибели людей виновен глава управляющей компании, не обеспечившей проверку исправности вентканалов

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В четверг, 23 января, в Ульяновском районном суде был оглашен приговор директору управляющей компании ЖКХ, обслуживающей МКД в рабочем поселке Цильне Ульяновской области. Суд приговорил директора ООО «ЦильнаДом» Ильдара Фатхуллова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью троим жителям дома (ч.3 ст.238 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как сообщило региональное СУ СКР, в ходе следствия было установлено, что директор УК «ЦильнаДом», в обслуживании которой находился один из домов на улице Пионерской в Цильне, «на протяжении четырех лет получал уведомления от проверяющей организации о невозможности получения доступа в несколько квартир дома для проверки состояния вентиляционных каналов и наличия систем оповещения о загазованности», однако «игнорировал эти сообщения и не принимал меры по проверке исправности коммуникаций».

Трагедия случилась в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года. В двух квартирах МКД на ул. Пионерской в Цильне были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины, которые, как было установлено, погибли от отравления угарным газом.

Обследование экспертов показало, что в одной из квартир не было тяги в вентиляционном канале — он был завален строительным мусором. Кроме того, в ходе следствия было выявлено, что в 2020 году после капремонта кровли и дымовентиляционных каналов из-за отсутствия доступа в две квартиры никто в них вентканалы на наличие тяги не проверял.

По данным следствия, в результате засорения вентканала 15 декабря 2023 года продукты горения бытового газа скопились в одной из квартир МКД, а затем проникли в соседние квартиры. Это привело к гибели двух жильцов дома, трое жильцов получили тяжелое отравление, но выжили, еще четверо получили отравление угарным газом, оцененное как легкий вред здоровью.

Согласно нормативам, вентиляционные и дымовентиляционные каналы положено проверять не реже двух раз в год, а также после любых ремонтных работ, в ходе которых строительный мусор может попасть в эти каналы.

Во время следствия Ильдар Фатхуллов подтвердил, что лицензированный индивидуальный предприниматель, который по договору с УК должен был регулярно проверять вентканалы, сообщал ему о невозможности доступа в две квартиры дома, для жильцов вывешивались объявления, им оставлялись записки на входных дверях квартир, но застать хозяев не удавалось. Между тем обвинение настаивало на том, что директор УК был обязан найти любые возможности получения доступа в квартиры для их проверки, в том числе даже через обращение в суд, «но никаких действенных мер предпринято не было». Впрочем, собственники этих квартир заявляли следователям, что находились дома, никуда не выезжали, записок и объявлений о возможном приходе представителя компании, проверяющей вентканалы, не видели. Они также отмечали, что вентканалы они прочищали сами и не помнят, чтобы когда-нибудь к ним после 2020 года приходили специалисты с проверкой.

Ильдар Фатхуллов во время следствия первоначально признал свою вину, но затем от признания отказался, заявив, что виновны сами жильцы, которые действовали неграмотно, используя газовое оборудование, самостоятельно меняли систему вентканалов. Однако суд согласился с доводами обвинения и приговорил Ильдара Фатхуллова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат подсудимого, вице-президент палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин называет приговор «неправосудным» и намерен его обжаловать, настаивая на невиновности подзащитного. «К гибели жильцов привели не действия Фатхуллова, а в первую очередь действия собственников квартир и сотрудников большенагаткинского филиала ООО “Газпром распределение Ульяновск”, и это было определено в ходе судебного следствия. В частности, газовое оборудование было установлено в помещениях, не соответствующих требованиям, и на основании недостоверного документа», — сказал адвокат. По его словам, когда в квартире №9 устанавливали газовый водонагреватель, представитель газовой службы «должен был приложить к документам по установке и акт проверки вентиляционных и дымовых каналов». «В этой квартире отсутствовал один дымовой канал, а специалист, устанавливавший оборудование, указал ложные сведения, что в квартире есть и вентиляционный, и дымовой каналы. Кроме того, он установил обогреватель, подключив вытяжную трубу не к дымовому, а вентиляционному каналу, что запрещено»,— заявил адвокат, отметив, что именно из-за этого произошло «опрокидывание тяги», «вследствие чего угарный газ стал поступать в квартиру №5». Он также подчеркнул, что по нормативным документам специалисты газовой службы, обслуживая или устанавливая оборудование, обязаны проверять тягу в вентканалах, но это сделано не было. Адвокат считает такое неисполнение инструкций «системной проблемой», на которую следует обратить внимание надзорным органам. Он также полагает, что к гибели жильцов привело и несоблюдение ими «элементарных правил пользования газовым оборудованием», «при работе которого положено обязательно открывать форточку для притока свежего воздуха».

Гендиректор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко заявил «Ъ», что «дымвентканалы — это общедомовое имущество», и газовая компания «никакого отношения к ним не имеет, тягу ее специалисты не проверяют». Он считает, что для исключения подобных трагических случаев управляющие компании ЖКХ «обязаны как минимум два раза в год — реально, а не фиктивно — проверять эти дымвентканалы», «а жилинспекция должна жестко следить за этим».

В регионе это не первая гибель людей от угарного газа из-за неисправности вентканалов. В январе 2021 года от отравления угарным газом погибли мужчина и женщина в райцентре Кузоватово. В июне 2017 года по этой же причине скончался один из жильцов МКД в Ленинском районе Ульяновска. В феврале 2015 года в селе Елшанка Ульяновского района от отравления угарным газом скончались шесть человек, в том числе двое детей. Во всех этих случаях решениями судов виновными признаны руководители управляющих компаний.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сказал «Ъ», что случаи гибели людей от угарного газа при эксплуатации газового оборудования происходят примерно раз в три года, а отравления без тяжелых последствий — пять-шесть раз в год. «И каждый случай глубоко анализируется прокуратурой. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда при проведении обследований дымвентканалов специалисты кого-то не застают дома, и потом уже не приходят, понадеявшись, что все обойдется. Но цильнинский случай показывает, что даже ситуация с одной непроверенной квартирой может оказаться фатальной», — сказал господин Зима. Он также отметил, что «обвинение требовало для директора УК наказания в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, и после изучения приговора будет рассмотрена возможность внесения апелляционного представления».

Сергей Титов, Ульяновск