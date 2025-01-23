РОАД: в России за год закроются 10% китайских дилерских центров из-за убытков

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в России за год закроются 10% китайских дилерских центров. По его словам, это связано с убытками.

«Многие компании получили убытки и не смогут продолжить операционную деятельность»,— рассказал господин Подщеколдин в интервью «Газете.Ru». В 2024 году было в России открыто 600 дилерских центров китайских брендов. Всего, по данным РОАД, на 1 декабря 2024 года их было более 2,7 тыс. в стране.

Доля машин из Китая на российском рынке по итогам января—ноября 2024 года достигла почти 60%, следует из данных «Автостата», с которыми ознакомился «Ъ». За это время в России было продано 848 тыс. машин из Китая. Лидеры по продажам — автомобили марок Haval, Chery, Geely, Dongfeng, Tank, GAC, Оmoda, BAIC, JAC, Hongqi и Exeed.

Подробнее — в материале «Ъ» «Любишь кататься — люби и китайское ввозить».