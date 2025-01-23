«Россети-Юг» подключили в 2024 году на 32% больше потребителей, чем годом ранее

В 2024 году «Россети Юг» выполнили 16 тыс. договоров с потребителями и поставили новым клиентам 580 МВт мощности. Как следует из сообщения пресс-службы компании, это на 32% больше показателей 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большую часть новых потребителей «Россети Юг» подключили в Ростовской области, поставщик электроэнергии выполнил 7,7 тыс. контрактов с жителями и предприятиями региона. Так, дополнительные мощности получила Казачья ветроэлектростанция, расположенная в Каменском районе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в ПАО «Россети Юг» сменилось руководство. Алексей Рыбин занял место Бориса Эбзеева, которого перевели на пост директора «Россети Центр».

Дмитрий Ковалевский