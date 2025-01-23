Бастрыкин проконтролирует дело об избиении мальчика подростками в Сургуте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать расследование по делу о нападении группы подростков на 14-летнего мальчика в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказала мать пострадавшего, в январе группа подростков неславянской внешности жестоко избила мальчика на улице после словесного конфликта, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и ушибами, но виновные до сих пор остаются безнаказанными.

Ранее следственный отдел по Нижневартовску (ХМАО-Югра) завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков по факту убийства 20-летнего местного жителя, который погиб в результате ножевого ранения.

Ирина Пичурина