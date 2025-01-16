В ХМАО трое подростков предстанут перед судом за убийство местного жителя

Следственный отдел по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков по факту убийства 20-летнего местного жителя. Об этом сообщили в СКР по ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР по ХМАО завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков, которые обвиняются в убийстве 20-летнего местного жителя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СКР по ХМАО завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков, которые обвиняются в убийстве 20-летнего местного жителя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что одному из несовершеннолетних предъявлено обвинение в совершении убийства, истязании, хулиганстве, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору. Двое других обвиняются в подстрекательстве к убийству и хулиганстве с применением насилия.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Обвиняемые пришли в гараж, где 20-летний потерпевший ремонтировал автомобиль. На фоне имевшегося конфликта 17-летний обвиняемый нанес ножом смертельное ранение, а двое остальных произносили слова, побуждающие к убийству. Ранее они избили потерпевшего в городском парке.

По данным портала 86.ru, в сети распространилось видео, на котором 20-летнего потерпевшего подростки поставили на колени, били по лицу и заставляли извиниться перед девушкой. За кадром подростки обвиняли его в изнасиловании девушки.

Уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору в отношении трех подростков направлено в суд.

Анастасия Таначева