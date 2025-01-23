Два человека погибли в результате квартирного пожара на проспекте Ударников

Очередной смертельный квартирный пожар произошел днем 23 января в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Ударников, д. 15, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 13:41, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 кв. метра. Огонь тушили 15 спасателей и три единицы техники. Справиться с последствиями ЧП удалось в 14:18.

В результате пожара погибли мужчина и женщина. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации 80 человек в результате пожара в здании БЦ «Лидер» на проспекте Энергетиков.

Андрей Цедрик