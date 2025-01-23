В Ростовской области водитель вылетел в кювет — погибли два человека

На трассе в Азовском районе водитель вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По информации пресс-службы, авария произошла вчера, 22 января, на 16 км. + 100 м. автодороги «Ростов-на-Дону — Азов». 27-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель автомобиля и его 26-летний пассажир погибли на месте. Другой пассажир в возрасте 17 лет получил травмы и был доставлен в больницу.

«Огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части деблокировали пострадавших и передали медикам. Также сотрудники МЧС России произвели смыв топлива»,— сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Таганроге водитель Chevrolet Niva погиб, врезавшись в столб линии электропередачи (ЛЭП). ДТП произошло 21 января по улице Чехова.

Анна Анисова