В Ростовской области водитель вылетел в кювет — погибли два человека
На трассе в Азовском районе водитель вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
По информации пресс-службы, авария произошла вчера, 22 января, на 16 км. + 100 м. автодороги «Ростов-на-Дону — Азов». 27-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Водитель автомобиля и его 26-летний пассажир погибли на месте. Другой пассажир в возрасте 17 лет получил травмы и был доставлен в больницу.
«Огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части деблокировали пострадавших и передали медикам. Также сотрудники МЧС России произвели смыв топлива»,— сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Таганроге водитель Chevrolet Niva погиб, врезавшись в столб линии электропередачи (ЛЭП). ДТП произошло 21 января по улице Чехова.