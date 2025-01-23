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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,56%

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам основной торговой сессии в четверг опустился на 1,56%, до 2 926,1 пункта. Сессию предыдущего дня российский рынок акций закрыл на отметке 2 972,62 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Лидерами роста 23 января стали бумаги компаний «Группа Астра» (+3,51%), ПИК (+3,16%) и «Мосэнерго» (+2,88%). Лидеры падения — «Группа Позитив» (-3,03%), «Ростелеком» (-2,18%), ММК (-1,86%). Индекс РТС составил 930,18 пункта (-2,38%).

15 января индекс Мосбиржи впервые с августа 2024 года превысил 2900 пунктов. Он начал рост после решения о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое Центробанк принял 20 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «В затянувшемся ожидании роста».

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