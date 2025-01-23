Директору донской компании грозит три года колонии за задержку зарплат

Донской следком направил в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из автопредприятий Дубовского района. По информации пресс-службы ведомства, его обвиняют в невыплате зарплат сотрудникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В течение почти полугода — с марта по июль 2024 года — директор задерживал зарплаты двум сотрудникам. При этом, по их словам, необходимые средства у него имелись. В общей сложности руководитель задолжал подчиненным 120 тыс. руб.

Задолженность уже погашена, однако это не помешало следователям возбудить уголовное дело по ч. 2. ст. 145.1 УК РФ. Ею предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на три года.

Ранее в Ростове привлекли к административной ответственности директора ООО «СК СтройЮг». Он не выплатил сотрудникам строительной компании суммарно почти миллион рублей.

Дмитрий Ковалевский