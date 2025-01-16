Ростовский застройщик задолжал почти миллион рублей сотрудникам

После вмешательства прокуратуры одна из Ростовских компаний выплатила задержанные зарплаты 11 сотрудникам — сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «СК СтройЮг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работникам выплатили 930 тыс. руб. Директора организации привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 50 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский