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Ростовский застройщик задолжал почти миллион рублей сотрудникам

После вмешательства прокуратуры одна из Ростовских компаний выплатила задержанные зарплаты 11 сотрудникам — сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «СК СтройЮг».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Работникам выплатили 930 тыс. руб. Директора организации привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере 50 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский

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