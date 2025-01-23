Власти Тюменской области начали подготовку к весенним паводкам

В Тюменской области началась подготовка к паводку 2025 года. Планы по предотвращению возможных ЧС губернатор Александр Моор обсудил с руководством МЧС и главами муниципалитетов, сообщил он в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Абатское во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Село Абатское во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Моор поручил создать запасы материальных ресурсов, включая полимерную пленку для защиты дамб и насыпей от размывания и поручил завершить ремонт пяти участков защитных сооружений, поврежденных весной прошлого года. «В 2024 году мы убедились, что для эффективного противостояния паводку важно получать оперативную информацию о продвижении воды. Незаменимые помощники здесь — коптеры. Рекомендовал муниципалитетам подготовить собственных операторов БПЛА. В этом нам помогут инструкторы центра "Аванпост"»,— рассказал глава региона.

Напомним, в 2024 году режим ЧС в регионе был введен в начале апреля в связи с паводком. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. На 2025 год в бюджете Тюменской области предусмотрено около 1,5 млрд руб. на борьбу с паводками.

Ирина Пичурина