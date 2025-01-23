Водитель Toyota пострадал в лобовом ДТП в Лазаревском районе Сочи

В четверг, 23 января, в Сочи произошла авария с участием Geely и Toyota. Водитель последней иномарки пострадал, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В районе 89-го км федеральной автодороги А-147 произошло лобовое столкновение между автомобилями Geely и Toyota. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely не смог обеспечить контроль за движением, что привело к выезду на полосу встречного движения и столкновению.

В аварии пострадал водитель Toyota. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что на Курортном проспекте Сочи произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль Ravon и автобус. Иномарку отбросило в патрульную машину.

Мария Удовик