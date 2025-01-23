Гладков: Грайворон и два села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Село Заречье-Первое было обстреляно, а город Грайворон и село Толоконное были атакованы БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В городе Грайворон беспилотник атаковал жилой дом — повреждены кровля, фасад и остекление. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате прилёта снаряда в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ворота»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе Толоконное в результате атаки украинского дрона оказался поврежден легковой автомобиль, добавил господин Гладков.

Как ранее сообщал губернатор, за минувшие сутки сем муниципалитета регион атаковали как минимум 48 беспилотников. Также регион подвергся обстрелам 64 боеприпасами. При атаках никто не пострадал.