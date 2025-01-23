Гладков: для белгородских школьников снова могут отменить итоговые экзамены

Белгородская область подала в Министерство просвещения РФ заявку для сохранения порядка получения аттестатов по аналогии с прошлым годом. Тогда выпускники девятых классов освобождались от экзаменов, а одиннадцатиклассники могли сдавать ЕГЭ по своему желанию. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным облправительства, в десяти «безопасных» муниципалитетах уже определены школы, в которых организуют пункты приема экзаменов с соблюдением всем мер безопасности и количеством мест в укрытиях для всех сдающих и принимающих.

«Мы очень рассчитываем, что оперативная обстановка позволит сдать экзамены нашим детям из Белгорода в своих школах, но должны, безусловно, быть готовы к различным ситуациям»,— подчеркнул губернатор.

Весной 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам приграничных школ Белгородской и Курской областей, получать аттестаты без сдачи ЕГЭ.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева