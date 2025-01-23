Гладков: для белгородских школьников снова могут отменить итоговые экзамены
Белгородская область подала в Министерство просвещения РФ заявку для сохранения порядка получения аттестатов по аналогии с прошлым годом. Тогда выпускники девятых классов освобождались от экзаменов, а одиннадцатиклассники могли сдавать ЕГЭ по своему желанию. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным облправительства, в десяти «безопасных» муниципалитетах уже определены школы, в которых организуют пункты приема экзаменов с соблюдением всем мер безопасности и количеством мест в укрытиях для всех сдающих и принимающих.
«Мы очень рассчитываем, что оперативная обстановка позволит сдать экзамены нашим детям из Белгорода в своих школах, но должны, безусловно, быть готовы к различным ситуациям»,— подчеркнул губернатор.
Весной 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам приграничных школ Белгородской и Курской областей, получать аттестаты без сдачи ЕГЭ.
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ-Черноземье».