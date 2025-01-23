Более чем в 770 многоэтажках Свердловской области проведут капремонт в 2025 году

В Свердловской области в 2025 году планируется капитальный ремонт более 770 многоквартирных домов. В работы включат обновление инженерных коммуникаций, ремонт крыш и фасадов, замену электроснабжения и установку новых лифтов, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года ремонт всех 765 запланированных объектов был завершен — в этих домах проживают более чем 31 тыс. семей. Стоимость работ составила около 6,59 млрд руб. Ремонтная кампания охватила по 147 домов в Южном и Центральном управленческих округах, в Северном — 144 многоквартирника, в Западном — 133 объекта, в Горнозаводском — 119 домов, еще 75 — в Восточном.

В прошлом году наибольшее внимание уделялось ремонту крыш — обновлено 524 крыши, в том числе осуществлено усиление межэтажных перекрытий в 17 домах. Замена систем теплоснабжения была выполнена в 255 многоквартирных домах, системы электроснабжения отремонтированы в 254 домах, также проводились ремонт подвалов и работы по замене систем водоснабжения.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распределил более 1,2 млрд руб. субсидий 15 муниципалитетам региона на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Ирина Пичурина