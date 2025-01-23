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Свердловские муниципалитеты получат 1,2 млрд руб. на развитие сетей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распределил более 1,2 млрд руб. субсидий 15 муниципалитетам региона на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщили в департаменте информационной политики области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее крупные субсидии получили Нижний Тагил (194 млн руб.), Первоуральск (139 млн руб.) и Ирбит (124,2 млн руб.). Всего планируется реализовать 25 проектов для повышения качества коммунальных услуг.

«В этом году начинается реализация нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Мы должны максимально полно войти в нацпроект, обеспечить выполнение всех программ, начатых ранее, добиться целевых ориентиров в повышении качества предоставляемых коммунальных услуг жителям Свердловской области»,— отметил Евгений Куйвашев.

По данным правительства области, за последние два года на обновление сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения было выделено 3,2 млрд руб. В результате работ было обновлено 190 км инженерных сетей в 29 муниципалитетах.

Ранее свердловские власти выделили дополнительные 93 млн руб. на развитие Ирбита. Расходы предусмотрены на капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий и реставрацию объектов культурного наследия.

Полина Щуцкая

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