«Нижегородэлектротранс» обязали снизить тариф на размещение оптоволокна

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения тарифов «Нижегородэлектротранса» на размещения волоконно-оптических линий на опорах контактной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Там отметили, что транспортное предприятие поддерживала монопольно высокие цены на эту услугу. Тариф на размещение оптоволокна составлял 399 руб. в месяц.

После предписания ФАС «Нижегородэлектротранс» снизил тариф в 2,5 раза, до 145 руб. в месяц.

Антимонопольная служба уже разбиралась с тарифами перевозчика: в 2021 году администрация Нижнего Новгорода установила для тогдашнего муниципального предприятия экономически необоснованные тарифы на услугу доступа к инфраструктуре МП «Инженерные сети» в размере 399 руб. в месяц. Администрацию признали нарушившей антимонопольное законодательство и предписали устранить нарушение. Однако в мае 2022 года перевозчик перешел в областную собственность, и тариф не изменился.

Владимир Зубарев