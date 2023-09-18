Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранса»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о конкуренции в отношении регионального госпредприятия «Нижегородэлектротранс». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В ФАС уточнили, что в 2021 году администрация Нижнего Новгорода установила для тогдашнего муниципального перевозчика экономически необоснованные тарифы на услугу доступа к инфраструктуре МП «Инженерные сети» в размере 399 руб. в месяц. Регулятор признал мэрию нарушившей антимонопольное законодательство и предписал устранить нарушения. «Инженерные сети» снизили тариф до 80 руб. в месяц.

Тем не менее, мэрия уклонилась от предписания ФАС: «Нижегородэлектротранс» передали в областную собственность. Сейчас перевозчик применяет прежний, признанный необоснованным тариф. Госпредприятию может грозить штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке в размере от 300 тыс. до 1 млн руб.

Владимир Зубарев