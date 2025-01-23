Путин: молодежь должна видеть больше вариантов самореализации на малой родине

Президент Владимир Путин заявил, что молодые люди в России должны видеть больше возможностей для реализации в тех регионах, где они живут и учатся. Для этого, по словам президента, нужно расширить «пространство для созидательной деятельности» молодых россиян.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нужно сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов, чтобы российские бренды уверенно выходили и на зарубежные рынки»,— сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он добавил, что прямая задача агентства — повышение доли молодежного технологического предпринимательства в экономике страны. Частная инициатива должна быть развита в «абсолютно новых» и развивающихся в России секторах, в том числе в креативных индустриях, в туризме, в деловых проектах, сфере науки и технологий.

На заседании гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила данные опросов о качестве жизни в регионах. Согласно их результатам, более половины опрошенных россиян видят улучшение жизни в своем населенном пункте за последние три года. Кроме того, более 50% опрошенных удовлетворены жилищными условиями, благоустройством парков, чистотой улиц и общественных пространств.

Полина Мотызлевская