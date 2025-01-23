В Чувашии суд обязал водителя возместить расходы на санитарный вертолет, вызванный для эвакуации пострадавшей в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии с виновника ДТП взыскали 300 тыс. руб. за вызов санавиации

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии с виновника ДТП взыскали 300 тыс. руб. за вызов санавиации

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в июле 2022 года в Батыревском муниципальном округе 21-летний водитель, лишенный прав и находившийся в состоянии опьянения, устроил аварию, в результате которой пострадала 20-летняя девушка. Для ее транспортировки потребовался санитарный вертолет.

Молодого человека признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

По иску транспортной прокуратуры суд обязал его возместить в региональный бюджет 300 тыс. руб., потраченных на авиационную эвакуацию пострадавшей.

Анар Зейналов