Госдума рассмотрит проект о заморозке денег за подозрение в диверсиях

В Госдуму направили законопроект о заморозке финансовых средств и имущества подозреваемых в совершении диверсий, сообщил сенатор и соавтор документа Александр Шендерюк-Жидков «РИА Новости». Изменения предлагается внести в ст. 74 федерального закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В пояснительной записке, которую получило агентство, говорится о расширении полномочий Росфинмониторинга. Служба сможет замораживать денежные средства «или иное имущество организаций и физических лиц», которых подозревают в совершении диверсии. Уточняется, что речь идет в том числе о финансовых диверсиях.

В начале января Александр Шендерюк-Жидков говорил ТАСС, что законопроект направлен на повышение уровня безопасности и предотвращение диверсий. Тогда он уточнял, что документ был направлен вице-премьеру Дмитрию Григоренко для получения заключения правительства.

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