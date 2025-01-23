Foreign Policy узнал варианты гарантий безопасности Украины от НАТО

Страны НАТО могут предложить Украине в качестве гарантии безопасности после прекращения огня постоянную экономическую и военную помощь в течение нескольких лет, рассказал журналу Foreign Policy неназванный западный чиновник. В качестве второго сценария он назвал распространение 5-й статьи Североатлантического альянса на Украину в случае нападения.

5-я статья НАТО предполагает, что нападение на члена НАТО рассматривается как нападение на альянс и подразумевает коллективную защиту. Однако, пояснил источник Foreign Policy, этот вариант не будет одобрен ни Россией, ни некоторыми странами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что готов пойти на переговоры с Россией, только если США предоставят Киеву гарантии безопасности. По инициативе в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона европейские страны последние месяцы обсуждали отправку на Украину миротворческого контингента для соблюдения режима прекращения огня.

Российская сторона сочла подобные разговоры преждевременными. Между тем президент России Владимир Путин не выступал против предоставления гарантий безопасности Украины, но говорил о необходимости не создавать тем самым угрозы для РФ. В частности, Москва выступает против членства Украины в НАТО.

О планах Трампа по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

Лусине Баласян