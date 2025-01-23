В Ярославле выросло предложение на рынке аренды жилья

В Ярославле в четвертом квартале 2024 года число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили специалисты «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране рост предложения составил 26%. Причиной этому эксперты называют снижение спроса на покупку квартир. Владельцы жилья, которые не могут его продать, решили временно сдавать квартиры в аренду. «Ъ-Ярославль» сообщал, что количество сделок купли-продажи жилой недвижимости в регионе упало в 2024 году на 37%.

Также на рост повлияло рекордное количество введенных в эксплуатацию кв. м. жилья в 2023 году, часть новых квартир была выставлена в аренду после окончания ремонта.

Вырос и спрос на долгосрочную аренду жилья. В четвертом квартале 2024 года спрос на двухкомнатные квартиры в Ярославле вырос на 2%. Между тем в Москве и Санкт-Петербурге спрос на аренду также вырос не сильно — на 1-2%. Лидерами по этому критерию стали Томск (+32%) и Хабаровск (+26%).

Алла Чижова