Рынок жилья в Ярославской области упал на 37% за год

В Ярославской области в 2024 году было зарегистрировано 15 253 сделок с жилой недвижимостью, что на 37% меньше, чем 2023-м. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Управлении Росреестра по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На первичном рынке жилья было совершено 4184 сделок. Это на 25% меньше, чем годом ранее. На вторичном рынке падение составило 41%, было заключено 11 069 сделок.

По словам руководителя Управления Росреестра по Ярославской области Елены Галеевой, снижение числа сделок связано с такими факторами как рост цен на жилье и изменения в условиях ипотечного кредитования.

«На первичном рынке также наблюдается снижение активности, в то время как на вторичном рынке количество сделок остается высоким, несмотря на общее снижение. Это может указывать на то, что покупатели предпочитают более доступные варианты на вторичном рынке»,— отметила госпожа Галеева.

Снижение спроса со стороны покупателей не привело к падению цен. Средняя сумма сделки с жилой недвижимостью в 2024 году в Ярославской области составила 3 054 922 руб., что на 9% больше, чем годом ранее.

Антон Голицын