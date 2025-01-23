В Новороссийске сделали 9 турмаршрутов по парку ландшафтной арт-терапии

В Новороссийске в рамках субсидии «Туризм и индустрия гостеприимства» разработали девять пеших туристических маршрутов по семейному парку ландшафтной арт-терапии Park Home. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, многие из маршрутов выходят далеко за пределы парка, некоторые по протяженности достигают 20 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова рассказала, что в парке поставили скамейки и беседки для отдыха, сделали систему навигации. В зоне общепита установили лежаки и качели с видом на ландшафт.

По итогам реализации программы у маршрутов появился собственный паспорт. Кроме того, парк включили в единый реестр субъектов и объектов туристской индустрии и реестр туристских ресурсов Краснодарского края. Госпожа Логунова отмечает, что основной целью субсидирования является реализация общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.

Парк ландшафтной арт-терапии находится возле хутора Семигорский под Новороссийском. Там с 1913 года до Великой Отечественной войны располагался санаторий «Лучезарный», который специализировался на ландшафтной терапии. На территории парка сохранили пешеходные тропы и дорожки, обустроенные в те времена.

Татьяна Ручкина