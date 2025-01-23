Установлен подозреваемый в применении травматического оружия в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений с применением травматического оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии. Установлен подозреваемый — 28-летний уфимец. У него изъят травматический пистолет.

По материалам дела, в отдел полиции №7 в Уфе поступила информация из медучреждения, в которое обратился пострадавший с телесными повреждениями. По предварительным данным, возле остановки «Микрорайон Северный-Посадский» между двумя уфимцами произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в другого из травматического оружия.

Майя Иванова