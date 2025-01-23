Прокурор МУС запросил выдать ордер на арест лидера Афганистана

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордера на арест верховного лидера талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) и эмира Афганистана Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи страны Абдулы Хакима Хаккани. МУС считает, что они виновны в преступлениях против человечности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Afghan Islamic Press / AP Фото: Afghan Islamic Press / AP

«(Хайбатулла Ахундзада и Хакима Хаккани.— "Ъ") должны понести уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых движение считает не соответствующими их идеологическим ожиданиям по гендерным признакам и из-за самовыражения»,— говорится в заявлении МУС.

В публикации указано, что продолжающиеся преследования в Афганистане влекут за собой многочисленные нарушения прав человека. Сопротивление «Талибану» (признан террористическим и запрещено в РФ) жестоко подавлялось, в том числе путем убийств, заключения под стражу и использования пыток. МУС уточнил, что нарушения прав человека совершались как минимум с 15 августа 2021 года.

МУС также сообщил, что заявки на выдачу ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады и Абдулы Хакима Хаккани стали первыми в отношении «Талибана» (признан террористическим и запрещено в РФ). Вскоре будут поданы дополнительные запросы в отношении других представителей движения.

После смены власти в 2021 году «Талибан» (признан террористическим и запрещен в РФ) запретил женщинам работать и получать образование. Их также обязали носить чадру (одежда, полностью покрывает тело и лицо).