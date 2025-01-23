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«Башспирт» намерен зарегистрировать торговую марку «Порох»

АО «Башспирт» (входит в топ-10 крупнейших производителей спирта в России) добилось права использовать товарный знак «Порох» для алкогольной продукции. Для того чтобы зарегистрировать марку, компания подавала иск в Суд по интеллектуальным правам к правообладателю — ООО «Порох». Заявитель просил о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащих ответчику двух товарных знаков в связи с неиспользованием.

До начала предварительного заседания по делу стороны пришли к мировому соглашению, суд его утвердил. Как следует из определения суда, ответчик должен отказаться от правовой охраны товарных знаков и предоставить «Башспирту» письменное безотзывное согласие на его регистрацию.

ООО «Порох» зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года. Основной вид деятельности — спортивные клубы. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Учредителями компании выступают Татьяна Гешелева-Коварская и Андрей Луков. В 2023 году выручка составила 409 тыс. руб., убыток 84 тыс. руб. Срок действия исключительного права компании на торговые знаки «Порох» истекает в апреле 2031 года.

Наталья Балыкова

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