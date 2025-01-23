Из Челябинской области с начала года выдворили 60 нелегальных мигрантов

В январе 2024 года суды Челябинской области приняли решения о выдворении за пределы страны 60 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. К административной ответственности привлекли 366 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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За прошедшие сутки из Челябинской области выслали пять нелегальных мигрантов. Еще 80 человек ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания. Сотрудниками правоохранительных органов во время последнего рейда международных рейсов, прибывающих в челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова, проверено более 40 иностранцев. Двое из них прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале января областное правительство выделило на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов 54,3 млн руб. В этой организации иностранные граждане смогут получить информацию о миграционном, административном, уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов и так далее. Планируется, что в регионе пилотный проект будет реализован в текущем году.

Виталина Ярховска