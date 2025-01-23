ФАС выдала предостережение директору Ирбитского молокозавода из-за прогноза цен

Свердловское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предостережение главе Ирбитского молочного завода Григорию Бачерикову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор АО "Ирбитский молочный завод" Григорий Бачериков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор АО "Ирбитский молочный завод" Григорий Бачериков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Предостережение выдано в связи с публичным заявлением о грядущем росте цен на молоко и молочную продукцию»,— пояснили в УФАС. Там уточнили, что генеральный директор выступил в СМИ с прогнозами роста цен, что может быть воспринято организациями на рынке «как руководство к действию». Это может привести к необоснованному увеличению цены на молоко и молочную продукцию.

В Свердловском УФАС указали на необходимость соблюдать требования антимонопольного законодательства и подчеркнули, что предостережение — это предупредительный механизм. В ведомстве обратили внимание, что в случае необоснованного повышения цен, в том числе из-за растущего спроса, примут меры антимонопольного реагирования и будут «пресекать недобросовестные практики».

Напомним, гендиректор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков на встрече со СМИ предположил, что в 2025 году цены на молочную продукцию будут расти в пределах уровня инфляции. Помимо этого, он сообщил, что стоимость молочного сырья за 2024 год увеличилась примерно на 30%, что во многом обусловило значительный рост цен на молоко в магазинах.

Анна Капустина