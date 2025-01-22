Стоимость молочного сырья в Свердловской области выросла на 30% за год

Стоимость молока от производителей в Свердловской области за год выросла на 30%, сообщил журналистам генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков. По его словам, это стало одним из основных факторов роста цены на молоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого, рост цен связан с необходимостью увеличивать зарплаты сотрудникам: за год на Ирбитском молочном заводе. За 2,5 года они выросли приблизительно на 30%, сейчас средняя зарплата составляет около 70 тыс. руб. Господин Бачериков отметил, что на стоимость готового молока мог повлиять также отложенный инфляционный рост, поскольку в 2023 году цены на молоко в магазинах снижались. При этом спрос на молочную продукцию в регионе растет.

Рентабельность молочного завода, по словам гендиректора, составляет около 4%, поэтому компенсировать издержки приходится в первую очередь за счет увеличения цены на готовую продукцию. Григорий Бачериков предположил, что в дальнейшем цена на молоко будет расти в пределах уровня инфляции.

Напомним, за год стоимость молока в Свердловской области выросла почти на 28%. В январе 2024 года стоимость 1 л молока в регионе составляла 69,23 руб. К декабрю она поднялась до 88,37 руб.

Анна Капустина