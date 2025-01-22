Стоимость молочного сырья в Свердловской области выросла на 30% за год
Стоимость молока от производителей в Свердловской области за год выросла на 30%, сообщил журналистам генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков. По его словам, это стало одним из основных факторов роста цены на молоко.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Помимо этого, рост цен связан с необходимостью увеличивать зарплаты сотрудникам: за год на Ирбитском молочном заводе. За 2,5 года они выросли приблизительно на 30%, сейчас средняя зарплата составляет около 70 тыс. руб. Господин Бачериков отметил, что на стоимость готового молока мог повлиять также отложенный инфляционный рост, поскольку в 2023 году цены на молоко в магазинах снижались. При этом спрос на молочную продукцию в регионе растет.
Рентабельность молочного завода, по словам гендиректора, составляет около 4%, поэтому компенсировать издержки приходится в первую очередь за счет увеличения цены на готовую продукцию. Григорий Бачериков предположил, что в дальнейшем цена на молоко будет расти в пределах уровня инфляции.
Напомним, за год стоимость молока в Свердловской области выросла почти на 28%. В январе 2024 года стоимость 1 л молока в регионе составляла 69,23 руб. К декабрю она поднялась до 88,37 руб.