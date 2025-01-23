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Жители Ростовской области предпочитают классический и современный стили квартир

Жители Ростовской области чаще выбирают современный и классический стили дизайна в интерьере квартир. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс Недвижимости со ссылкой на компанию «Домео».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При выборе квартир 70,5% дончан предпочитает квартиру в новостройке, а не на вторичном рынке. Самым желанным вариантом является трехкомнатная квартира — в такой квартире хотели бы жить более 40% жителей Ростовской области. Также 30% считают, что «двушка» — наиболее оптимальное жилье, более 21% выбрали бы многокомнатные варианты. Еще 9% чувствовали бы себя уютно в небольшой квартире, например, в студии или «однушке».

72,6% жителей Ростовской области ищут или искали жилье с помощью сервисов, 42% также доверяют риэлтору и агентству недвижимости, еще 22,6% прибегают к советам друзей и родственников.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти донской столицы в последнем квартале 2024 года выдали разрешение на строительство первых домов в рамках возведения жилого квартала на левом берегу Дона. В них расположат почти 1,4 тыс. квартир.

Ева Китаева

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