ВСУ потеряли 270 человек в Курской области за сутки; есть пленный

За сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 270 военнослужащих. Один украинский солдат сдался в плен. Также уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступлений нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа. ВС РФ отразили одну контратаку ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 54 270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1 608 боевых бронированных машин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 98 станций РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Сутками раннее украинские формирования потеряли в Курской области 390 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева