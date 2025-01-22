ВСУ потеряли более 390 солдат в Курской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 390 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились до 54 000 военнослужащих, а также — 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1 601 боевой бронированной машины, 1 586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 97 станций РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники, девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Сутками ранее потери ВСУ в Курской области составили более 270 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева