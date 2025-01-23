Кремль ответил на публикации о недовольстве Путина экономикой России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию Reuters о недовольстве Владимира Путина ситуацией в российской экономике.

«Оценку (российской экономике.— "Ъ") президент дал на совещании по экономическим вопросам. Он дает эту оценку каждый раз, когда проходят такие совещания, мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономики всех стран мира сейчас сталкиваются с проблемными факторами, поэтому в данном случае Россия не является исключением в этом плане»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В материале Reuters утверждалось, что Владимир Путин обеспокоен тем, в каком состоянии пребывает российская экономика на третий год военного конфликта. Среди тем, вызывающих недовольство российского президента, источники агентства называли инфляционное давление и влияние высокой процентной ставки на промышленность.

Накануне, 22 января, в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал прошедший год достаточно успешным для экономики России. По его словам, ключевые макроиндикаторы делового сообщества «находятся в положительной зоне». Дефицит бюджета по итогам прошлого года в 1,7% ВВП он назвал «приемлемым».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».