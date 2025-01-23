Песков анонсировал важный международный разговор Путина

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 января, проведет важный международный разговор по телефону, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С кем именно будет разговаривать глава государства, господин Песков не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во время пресс-колла с журналистами Дмитрий Песков традиционно рассказал о графике президента. Сегодня, 23 января, Владимир Путин, в частности, проведет заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «У президента достаточно напряженный рабочий график. В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента. Будем вас информировать. Сразу скажу вам: это не тот разговор, но не менее важный для нас»,— сказал он.

Одним из последних о планах созвониться с Владимиром Путиным говорил президент США Дональд Трамп. CNN писал, что господин Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор через несколько дней после инаугурации. Точная дата не сообщалась. Церемония его официального вступления в должность президента США прошла 20 января.

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